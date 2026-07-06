Aquagym Villefranche-du-Périgord
lundi 6 juillet 2026 · Villefranche-du-Périgord
Informations pratiques
Villefranche-du-Périgord
Aquagym
Piscine municipale Villefranche-du-Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Aquagym à la piscine de Villefranche du Périgord tous les lundis de 19 h à 19h45 .
Tarif 5 € pour plus d’info Elodie Ichard 07 72 26 36 10
Aquagym à la piscine de Villefranche du Périgord tous les lundis de 19 h à 19h45 .
Tarif 5 € pour plus d’info Elodie Ichard 07 72 26 36 10 .
Piscine municipale Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 26 36 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aquagym
Water aerobics at the Villefranche-du-Périgord pool every Monday from 7:00 p.m. to 7:45 p.m.
Price: 5 ?. For more information, contact Elodie Ichard at 07 72 26 36 10.
L’événement Aquagym Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Périgord Noir Vallée Dordogne