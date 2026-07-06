Informations pratiques

Villefranche-du-Périgord

Aquagym

Piscine municipale Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Aquagym à la piscine de Villefranche du Périgord tous les lundis de 19 h à 19h45 .

Tarif 5 € pour plus d’info Elodie Ichard 07 72 26 36 10

Aquagym à la piscine de Villefranche du Périgord tous les lundis de 19 h à 19h45 .

Tarif 5 € pour plus d’info Elodie Ichard 07 72 26 36 10 .

Piscine municipale Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 26 36 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquagym

Water aerobics at the Villefranche-du-Périgord pool every Monday from 7:00 p.m. to 7:45 p.m.

Price: 5 ?. For more information, contact Elodie Ichard at 07 72 26 36 10.

L’événement Aquagym Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Périgord Noir Vallée Dordogne