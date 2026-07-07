Informations pratiques

Saint-Léonard-de-Noblat

Aqua’Rox découverte à l’Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’espace Aqua’Noblat vous propose de découvrir l’aqua Rox

Le concept ? Imaginez la puissance de l’Hyrox adaptée au milieu aquatique. On oublie le bitume ici, la course à pied est remplacée par la nage.

Entraînements intensifs pour booster votre cardio.

Renforcement musculaire ciblé pour sculpter votre corps.

Une ambiance survoltée pour repousser vos limites !

Plus qu’un cours de natation, un véritable challenge athlétique. .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr

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English : Aqua’Rox découverte à l’Aqua’Noblat

L’événement Aqua’Rox découverte à l’Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Noblat