Le Tour des Monts et Barrages Verger de Chabaud Saint-Léonard-de-Noblat
Le Tour des Monts et Barrages Verger de Chabaud Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 20 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le Tour des Monts et Barrages
Verger de Chabaud Lieu Dit Chabaud Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-20
Imagine ton havre de paix, pas très loin de Saint-Léonard de Noblat. C’est ici que tout commence pendant Le Tour des Monts et Barrages. Dix jours de randonnée, mais surtout dix jours pour découvrir le Limousin autrement celui des producteurs, des savoir-faire, de l’agriculture qui a du sens. L’événement, c’est une bouffée d’air frais. Tu choisis tu te lances sur la totalité du parcours, sac sur le dos, ou tu préfères venir juste pour une journée, partager l’étape et l’apéro en pleine nature avec les randonneurs ? Dans les deux cas, un coin de tente, le chant du réveil en pleine forêt, une soirée à la belle étoile… C’est ça, le vrai luxe. On est ici aux portes du Lac de Vassivière et du Parc Naturel Régional Millevaches. Un cadre qui invite à la déconnexion, au retour aux choses simples. Alors, tu montes ta tente ? .
Verger de Chabaud Lieu Dit Chabaud Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 96 81 01 associationpollen87400@gmail.com
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L’événement Le Tour des Monts et Barrages Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Noblat
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