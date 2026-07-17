Ara Malikian «Intruso», Victoria Hall, Genève
lundi 26 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Ara Malikian «Intruso» Lundi 26 octobre, 19h30 Victoria Hall
Migros Change : Rive (Rue de Rive 20), MParc La Praille (Avenue Vibert 32), Stand Info Balexert (Avenue Louis-Casaï 27)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00
Ara Malikian violon et direction
Iván «Melón»Lewis piano
Dayan Abad guitare
Iván Ruiz Machado basse et contrebasse
Pico Millán batterie
Ara Malikian présente «Intruso»
Ara Malikian et son groupe naviguent entre classique, jazz, musique tzigane, électro et flamenco.
Avec pause
Durée totale: 2 heures environ
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/migros-pour-cent-culturel-classic-2026-2027-EBGNGEVB9H »}, {« type »: « phone », « value »: « +41585682900 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Concert: Ara Malikian présente «Intruso», le lundi 26 octobre 2026 à 19h30 au Victoria Hall
Migros-Pour-cent-culturel-Classics
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