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Ara Malikian «Intruso», Victoria Hall, Genève

lundi 26 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève

Ara Malikian «Intruso», Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Lieu
Victoria Hall
Adresse
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Migros Change : Rive (Rue de Rive 20), MParc La Praille (Avenue Vibert 32), Stand Info Balexert (Avenue Louis-Casaï 27)

Ara Malikian «Intruso» Lundi 26 octobre, 19h30 Victoria Hall

Migros Change : Rive (Rue de Rive 20), MParc La Praille (Avenue Vibert 32), Stand Info Balexert (Avenue Louis-Casaï 27)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00

Ara Malikian violon et direction
Iván «Melón»Lewis piano
Dayan Abad guitare
Iván Ruiz Machado basse et contrebasse
Pico Millán batterie

Ara Malikian présente «Intruso»
Ara Malikian et son groupe naviguent entre classique, jazz, musique tzigane, électro et flamenco.

Avec pause
Durée totale: 2 heures environ

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/migros-pour-cent-culturel-classic-2026-2027-EBGNGEVB9H »}, {« type »: « phone », « value »: « +41585682900 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Concert: Ara Malikian présente «Intruso», le lundi 26 octobre 2026 à 19h30 au Victoria Hall

Migros-Pour-cent-culturel-Classics

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