Ara Malikian «Intruso», Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Ara Malikian «Intruso» Lundi 26 octobre, 19h30 Victoria Hall

Migros Change : Rive (Rue de Rive 20), MParc La Praille (Avenue Vibert 32), Stand Info Balexert (Avenue Louis-Casaï 27)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-26T19:30:00+01:00 – 2026-10-26T21:30:00+01:00

Ara Malikian violon et direction

Iván «Melón»Lewis piano

Dayan Abad guitare

Iván Ruiz Machado basse et contrebasse

Pico Millán batterie

Ara Malikian présente «Intruso»

Ara Malikian et son groupe naviguent entre classique, jazz, musique tzigane, électro et flamenco.

Avec pause

Durée totale: 2 heures environ

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/migros-pour-cent-culturel-classic-2026-2027-EBGNGEVB9H »}, {« type »: « phone », « value »: « +41585682900 »}, {« type »: « email », « value »: « scmbilletterie@migrosgeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Concert: Ara Malikian présente «Intruso», le lundi 26 octobre 2026 à 19h30 au Victoria Hall

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