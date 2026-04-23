Arbre de mai Rue de l’Église Doux
Arbre de mai Rue de l’Église Doux samedi 9 mai 2026.
Doux
Arbre de mai
Rue de l’Église Place de l’église de DOUX Doux Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Retrouvons-nous autour de l’arbre de mai samedi 9 mai à Doux. Rendez-vous à 19 h place de l’église pour la mise en place de l’arbre.
Poursuivez la soirée autour d’un diner à la salle des fêtes. La soirée sera animée musicalement par Joel Martin.
Inscription avant le 28 avril 2026.
Un événement proposé par le comité de jumelage du Thénezéen. .
Rue de l’Église Place de l’église de DOUX Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 85 96
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English : Arbre de mai
L’événement Arbre de mai Doux a été mis à jour le 2026-04-23 par CC Parthenay Gâtine