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Arbre de mai Rue de l’Église Doux

Arbre de mai Rue de l’Église Doux

Arbre de mai Rue de l’Église Doux samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Place de l'église de DOUX

Ville : 79390 Doux

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Doux

Arbre de mai

Rue de l’Église Place de l’église de DOUX Doux Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Retrouvons-nous autour de l’arbre de mai samedi 9 mai à Doux. Rendez-vous à 19 h place de l’église pour la mise en place de l’arbre.

Poursuivez la soirée autour d’un diner à la salle des fêtes. La soirée sera animée musicalement par Joel Martin.

Inscription avant le 28 avril 2026.

Un événement proposé par le comité de jumelage du Thénezéen.   .

Rue de l’Église Place de l’église de DOUX Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 85 96 

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English : Arbre de mai

L’événement Arbre de mai Doux a été mis à jour le 2026-04-23 par CC Parthenay Gâtine

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