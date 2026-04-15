Arbres remarquables et sépultures célèbres, Cimetière, Genève

Arbres remarquables et sépultures célèbres Mardi 26 mai, 17h00 Cimetière

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Le TCS Genève vous invite à découvrir le cimetière des Rois sous un regard inédit, entre patrimoine historique et richesse naturelle.

Lors de cette visite guidée à deux voix, vous plongerez dans l’histoire de Genève à travers les figures marquantes qui reposent dans ce lieu emblématique, tout en observant les arbres remarquables qui composent ce véritable parc urbain. Entre récits, anecdotes et lecture du paysage, cette expérience propose une approche sensible et enrichissante du site.

Ancien cimetière devenu Panthéon genevois, le cimetière des Rois abrite les sépultures de personnalités telles que Jean Calvin, Jorge Luis Borges ou Jeanne Hersch. Mais au-delà de sa dimension historique, il offre également un cadre naturel apaisant, où la biodiversité trouve sa place en pleine ville.

Cette visite s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent redécouvrir Genève autrement, en prenant le temps d’observer, de comprendre et de s’imprégner d’un lieu chargé de mémoire.

La sortie se conclut par une verrée conviviale, propice aux échanges.

Infos pratiques

Date : mardi 26 mai 2026

Horaire : rendez-vous dès 17h00, départ à 17h15, fin vers 19h30

Lieu : entrée du cimetière des Rois, rue des Rois 10, Genève

Équipement : chaussures confortables, tenue adaptée à la météo

Tarifs :

– Membres TCS : CHF 30.– / enfants (-16 ans) : CHF 15.–

– Non-membres : CHF 60.– / enfants (-16 ans) : CHF 30.–

Inscription à l’avance obligatoire auprès du TCS :

022 735 46 53

En ligne

Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin

Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier

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Entre mémoire, patrimoine et nature, découvrez le cimetière des Rois lors d’une visite guidée à deux voix, suivie d’une verrée conviviale. Cimetière des Rois Genève

TCS