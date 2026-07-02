Arcadelt, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Arcadelt Vendredi 4 décembre, 19h30 La Cité Bleue

CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Né à Namur en 1507, Arcadelt fut l’un des premiers grands compositeurs de madrigaux : ses œuvres, empreintes de grâce et de sensualité, traversent les siècles et nous parlent encore. Sa musique, façonnée par les influences franco-flamandes, italiennes et romaines, mêle contrepoint somptueux, lignes vocales raffinées et une poésie qui touche au cœur. Monteverdi s’étonnait qu’à son époque on vendait encore plus de recueils d’œuvres d’Arcadelt que de lui-même; et comme exemple de sa popularité, c’est un de ses partitions qui apparaît dans le Joueur de luth du Caravage.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/arcadelt »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Un concert unique qui met à l’honneur l’un des grands maîtres de la Renaissance : Jacques Arcadelt.

dr