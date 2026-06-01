Archéo-suspects : enquête au Néolithique, Muséum de Toulouse, Toulouse

Archéo-suspects : enquête au Néolithique 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:50:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:20:00+02:00

Atelier d’archéologie au Labo du Muséum

Un mystérieux vol a eu lieu au village ! Mais qui a osé ? Venez enquêter pour démasquer le voleur, récupérer son butin et tout apprendre de la vie fascinante des hommes et femmes du Néolithique.

Gratuit

Tout public dès 7 ans

Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles

Lieu de rdv : hall du Muséum

Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Atelier d’archéologie au Labo du Muséum

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