Archéologie à la Galerie, une approche pratique de sa muraille islamique, Galeria de las Colecciones Reales, Madrid
Archéologie à la Galerie, une approche pratique de sa muraille islamique, Galeria de las Colecciones Reales, Madrid vendredi 12 juin 2026.
Archéologie à la Galerie, une approche pratique de sa muraille islamique Vendredi 12 juin, 10h30 Galeria de las Colecciones Reales
Deux sessions auront lieu. Une à 10h30 et une autre à 12h30, chacune de 20 personnes maximum. Les intéressés devront obligatoirement s’inscrire sur le site [https://tickets.patrimonionational.es](https://tickets.patrimonionacional.es) à l’activité corresp
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00
Archéologie à la Galerie, une approche pratique de sa muraille islamique
Lors de cette visite spéciale, nous découvrirons la muraille islamique fondatrice de la ville de Madrid qui fait partie de la Galerie des Collections Royales. Depuis la documentation préalable à l’excavation, la méthodologie suivie et les raisons pour lesquelles elle a été utilisée ; le traitement d’inventaire et de catalogage des trouvailles pour l’interprétation de l’ensemble, ainsi que la lecture archéologique des parements pour enregistrer les phases constructives. Nous visiterons et concentrerons l’activité, en outre, sur la partie réservée de la muraille, non incluse dans la vue publique habituelle, tout cela grâce à Álvaro Soler, chef du département de l’armurerie royale du palais royal de Madrid, médiéviste spécialisé dans l’archéologie de cette période.
Galeria de las Colecciones Reales Bailen s/n 28013, Madrid Madrid 28013 Centro Comunidad de Madrid https://www.galeriadelascoleccionesreales.es/ https://www.tiktok.com/@galeriacoleccionesreales;https://www.instagram.com/galeriacoleccionesreales/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.patrimonionacional.es/es »}]
JEA
©patrimonio nacional
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