Atelier pour les familles « Mains dans la grotte ! Petits artistes de la Préhistoire ». 14 juin, 10:00, Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Atelier pour les familles « Mains dans la grotte ! Petits artistes de la Préhistoire ». 14 juin, 10:00 Dimanche 14 juin, 10h00 Museo Arqueológico Nacional

Entrée gratuite sur réservation. Capacité : 24 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Dimanche 14 juin, 10h00

Voyagez dans le temps avec nous et devenez un véritable artiste de la préhistoire! Nous explorerons la fascinante reproduction de la grotte d’Altamira qui se trouve dans le jardin du musée. Nous découvrirons les mystérieux bisons et cerfs que nos ancêtres ont peints il y a des milliers d’années, et apprendrons comment ils créaient leurs incroyables œuvres d’art avec des outils et des pigments naturels.

Après la visite, les plus petits se mettront au travail et expérimenteront différentes techniques pour créer leurs propres peintures rupestres dans un atelier en plein air amusant. Laissez-vous surprendre par la créativité des premiers artistes de l’humanité et vivez une expérience unique en famille!

Durée approximative : 1 h 15 min

Âge recommandé : 4 à 7 ans

Museo Arqueológico Nacional Calle Serrano, 13. 28001, Ma Madrid 28001 Salamanca Communauté de Madrid +34 91 577 79 12 https://www.man.es/man/home.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20260612-14-jea/20260612-13-14-jea-talleres-familias.html »}]

JEA

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