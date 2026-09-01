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[Archéologie] Fouilles archéologiques au Val d’Arquet Rendez-vous Chantier de l’extension de l’écoquartier Val d’Arquet Est Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Rendez-vous Chantier de l’extension de l’écoquartier Val d’Arquet Est · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rendez-vous Chantier de l’extension de l’écoquartier Val d’Arquet Est
Adresse
/ rue des Marthyrs de la Résidence
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Archéologie] Fouilles archéologiques au Val d’Arquet

Rendez-vous Chantier de l’extension de l’écoquartier Val d’Arquet Est / rue des Marthyrs de la Résidence Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Entrez exceptionnellement sur un chantier de fouilles archéologiques !
L’Institut national de recherches archéologiques préventives ouvre au public le chantier de fouilles réalisé à Neuville-lès-Dieppe, au Val d’Arquet, dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier.

Prévoir des chaussures fermées et adaptées à un chantier baskets ou chaussures de marche.
Sans inscription
Départs environ toutes les 30 minutes selon l’affluence.
Organisé et proposé par l’INRAP
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine   .

Rendez-vous Chantier de l’extension de l’écoquartier Val d’Arquet Est / rue des Marthyrs de la Résidence Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 

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English : [Archéologie] Fouilles archéologiques au Val d’Arquet

L’événement [Archéologie] Fouilles archéologiques au Val d’Arquet Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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