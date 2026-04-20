[Samedi lecture] La Grande Ourse Dieppe
[Samedi lecture] La Grande Ourse Dieppe samedi 2 mai 2026.
Dieppe
[Samedi lecture]
La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Ce samedi à Dieppe, La Grande Ourse propose une jolie lecture jeunesse !
Une pause douce pour les 3-7 ans, un petit moment magique à partager en famille ✨ .
La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com
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English : [Samedi lecture]
L’événement [Samedi lecture] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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