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[Exposition] Beatrice Dagan Chapelle de Puys Dieppe

mercredi 19 août 2026 · Chapelle de Puys · Dieppe

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chapelle de Puys
Adresse
/ Sentier Demillière
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Exposition] Beatrice Dagan

Chapelle de Puys / Sentier Demillière Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :
2026-08-19

La Chapelle de Puys accueille l’artiste Béatrice Dagan pour une nouvelle exposition de peintures.

À travers ses œuvres, l’artiste invite à découvrir son univers pictural, où couleurs, lumière et paysages se rencontrent. Une belle occasion de pousser les portes de la chapelle et de profiter d’une parenthèse artistique à quelques pas de la mer.   .

Chapelle de Puys / Sentier Demillière Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie  

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English : [Exposition] Beatrice Dagan

L’événement [Exposition] Beatrice Dagan Dieppe a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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