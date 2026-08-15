[Exposition] Beatrice Dagan Chapelle de Puys Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Exposition] Beatrice Dagan

Chapelle de Puys / Sentier Demillière Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

La Chapelle de Puys accueille l’artiste Béatrice Dagan pour une nouvelle exposition de peintures.

À travers ses œuvres, l’artiste invite à découvrir son univers pictural, où couleurs, lumière et paysages se rencontrent. Une belle occasion de pousser les portes de la chapelle et de profiter d’une parenthèse artistique à quelques pas de la mer. .

Chapelle de Puys / Sentier Demillière Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

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English : [Exposition] Beatrice Dagan

L’événement [Exposition] Beatrice Dagan Dieppe a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie