[Concert] Rock au Château-Musée Terrasse Jean-Ribault/ Musée Château Dieppe

Dieppe

[Concert] Rock au Château-Musée

Terrasse Jean-Ribault/ Musée Château / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Musée vous invite à une soirée festive et conviviale à l’occasion de son premier concert rock ! La terrasse panoramique du château vous accueille pour bouger et chanter avec le groupe dieppois For the Hackers suivi par le DJ set Kramder. La soirée se terminera en beauté par le feu d’artifice tiré depuis la jetée.

Terrasse Jean-Ribault

Accès uniquement par le centre-ville par la rue de Chastes (accès depuis le belvédère et pont levis-fermé). Restauration et buvette sur place ouvert dès 19 heures, soumis à tarification. .

Terrasse Jean-Ribault/ Musée Château / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Concert] Rock au Château-Musée

L’événement [Concert] Rock au Château-Musée Dieppe a été mis à jour le 2026-06-11 par Seine-Maritime Attractivité