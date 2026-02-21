[Visite guidée] À la découverte du Pollet

RDV devant l’office de tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-19

Visiter Dieppe sans passer par le Pollet, c’est comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel.

Voilà ce que je dirais si je devais imaginer une citation pour vous inviter à prendre part à cette visite.

Situé de l’autre côté de l’eau, le quartier du Pollet fut de tout temps un faubourg de Dieppe bien différent des autres, disposant de sa propre identité.

Il tire son charme non seulement de son histoire et de ses habitants mais aussi de ses ruelles pittoresques, de son langage, de ses légendes et de son folklore.

Envie d’en savoir plus ?

Alors suivez-moi et parcourons ensemble ce quartier de caractère, empli d’authenticité.

Promis, vous ne le regretterez pas !

Réservation conseillée

RDV devant l’office de tourisme

Durée 2h00 .

RDV devant l’office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 02 21 11 contact@danslespasdelaura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite guidée] À la découverte du Pollet

L’événement [Visite guidée] À la découverte du Pollet Dieppe a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie