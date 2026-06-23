[Festival de musique ancienne] Michel Lamy Dieppe
[Festival de musique ancienne] Michel Lamy Dieppe mardi 18 août 2026.
Dieppe
[Festival de musique ancienne] Michel Lamy
Eglise Saint-Rémy Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Maître de musique de la cathédrale Notre-Dame de Rouen au début du XVIIIe siècle pendant 30 ans, le prêtre musicien Michel Lamy frappe ses contemporains par son talent et sa modernité.
Il nous a laissé un corpus d’œuvres à destination liturgique de grande qualité dans lequel on trouve des cantates en latin, unique exemple du genre en France. Mis sous presse en 1720, ce recueil renfermant également des motets et un cantique nouveau a bénéficié d’une préface fort détaillée dans laquelle le compositeur explique sa démarche, ainsi que du soutien d’une grande personnalité, l’Abbé Bignon, conseiller d’État et bibliothécaire du roi.
Lamy a gravé une musique d’une profonde beauté, composée selon ses mots d’un juste sentiment de joie et de crainte pour élever les fidèles à Dieu.
Ensemble Saint-Honoré
Jeanne-Marie Lelièvre, dessus
Colin Isoir, taille
Thierry Cartier, basse
Marguerite Dehors, Christophe Mourault, violons
Sacha Levy, Hyérine Lassalle, violes de gambe .
Eglise Saint-Rémy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 03
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English : [Festival de musique ancienne] Michel Lamy
L’événement [Festival de musique ancienne] Michel Lamy Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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