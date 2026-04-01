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[Marché à la brocante et collections] Front de mer Dieppe

[Marché à la brocante et collections] Front de mer Dieppe dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Front de mer

Adresse : / Boulevard Maréchal Joffre

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

[Marché à la brocante et collections]

Front de mer / Boulevard Maréchal Joffre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27

Chinez ! C’est devenu un passe-temps, les prix sont attractifs et les exposants se mettent en quatre pour vous présenter leurs trésors. Flânez et cherchez l’objet qui vous tapera dans l’œil !
Pour ce marché à la brocante et collections, seuls des exposants professionnels seront présents.   .

Front de mer / Boulevard Maréchal Joffre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98  phoenixorganisations@gmail.com

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English : [Marché à la brocante et collections]

L’événement [Marché à la brocante et collections] Dieppe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie