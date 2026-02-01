[Cabaret] Le show des Sirènes La Sirène à Barbe Dieppe

[Cabaret] Le show des Sirènes

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-05-30

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-19 2026-06-26

Laissez-vous glisser dans l’atmosphère d’une vieille foire oubliée, où chaque pass vous ouvre les portes d’un carnaval enchanté. Avant le grand spectacle, découvrez nos attractions foraines, une immersion comme dans un cirque d’antan, mystérieux et fascinant.

Puis, après le spectacle, rejoignez la troupe pour un moment feutré au Pianoctail de Sweety Bonbon, où les notes de musique et l’ambiance de cabaret prolongeront la magie jusque tard dans la nuit.

Bienvenue dans un cirque hors du temps… laissez la curiosité vous guider ! .

