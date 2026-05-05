Archi-débat : explorez la cité et imaginez la ville de demain !, Cité Musée Tony Garnier, Lyon

Archi-débat : explorez la cité et imaginez la ville de demain ! Samedi 23 mai, 17h15, 19h15 Cité Musée Tony Garnier Métropole de Lyon

Réservation fortement conseillée, 30 personnes maximum par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Venez vivre une expérience créative et immersive à partager en famille. L’atelier débute par une courte visite flash au pied des murs peints, pour plonger dans l’univers de Tony Garnier et découvrir sa vision d’une ville idéale, entre architecture et utopie.

Puis, place à l’action : à vous de devenir architectes !

En équipe, imaginez et dessinez la ville de demain pour le quartier des ÉtatsUnis. Logements, école, espace sportif ou lieu de vie… votre mission sera de concevoir un projet utile, malin et respectueux de l’environnement. Choisissezvos matériaux, pensez aux habitant·es, relevez des défis… et venez défendre votre projet devant les autres participant·es !

Un atelier ludique, participatif et plein d’imagination, pour petit·es et grand·es.

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://cm-tonygarnier.org/ https://www.instagram.com/cm_tonygarnier/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cVrTsNiXkoqrw9Dr7 »}]

Nuit européenne des musées

©« Une Cité industrielle », Tony Garnier, architecte, planche 91, Habitation en commun © Archives municipales de Lyon