Avec A NEW HOME, son premier album en tant que leader, le batteur et compositeur Archibald Ligonnière nous plonge dans un univers jazz moderne, lyrique et accessible. Entouré d’un quartet d’exception (Stéphane Guillaume, Nathan Mollet, Gildas Boclé), il signe une musique riche en harmonies et en émotions, à la fois intime et lumineuse. Né pendant la pandémie dans l’intimité de son studio personnel et peu après la disparition de Lyle Mays – pianiste et compositeur qui a profondément marqué l’univers musical d’Archibald – cet album est bien plus qu’un projet musical : c’est une quête d’équilibre. Entre virtuosité et simplicité, entre énergie collective et sensibilité personnelle, A NEW HOME incarne la rencontre entre la rigueur du jazz et la liberté de l’instant. Archibald nous invite à nous rappeler que « chez-soi » pouvait être un son, une émotion, un lieu caché au cœur de la musique.

Avec A NEW HOME, son premier album en tant que leader, le batteur et compositeur Archibald Ligonnière nous plonge dans un univers jazz moderne, lyrique et accessible.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h30 à 23h15

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T21:30:00+02:00;2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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