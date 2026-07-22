Informations pratiques

Aigne

ARCHITECTURE INDUSTRIELLE EN RECONVERSION LE RENOUVEAU DES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, ENTRE DYNAMIQUES DE RÉHABILITATION ET RECOMPOSITIONS

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Célébrez le patrimoine à Aigne avec une conférence et dédicace inédite de Lionel Rodriguez sur la reconversion des caves coopératives. Profitez également d’une offre de restauration locale et de dégustations de vins du terroir.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association La Còla vous invite à une soirée captivante autour du thème Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . L’événement phare de ce rendez-vous est la conférence animée par Lionel Rodriguez, attaché de conservation du patrimoine. Il mettra en lumière la reconversion et le renouveau architectural des caves coopératives du Languedoc-Roussillon. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace. Pour prolonger ce moment convivial, une offre de restauration mettant à l’honneur les produits du terroir local ainsi que les célèbres vins de Saint-Chinian et du Minervois vous sera proposée. Une alliance parfaite entre culture, histoire et gourmandise. .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 83 65 29 59

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English : ARCHITECTURE INDUSTRIELLE EN RECONVERSION LE RENOUVEAU DES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, ENTRE DYNAMIQUES DE RÉHABILITATION ET RECOMPOSITIONS

Celebrate the heritage of the Aigne region with a special lecture and book signing by Lionel Rodriguez on the repurposing of cooperative wine cellars. You can also enjoy local cuisine and tastings of regional wines.

L’événement ARCHITECTURE INDUSTRIELLE EN RECONVERSION LE RENOUVEAU DES CAVES COOPÉRATIVES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, ENTRE DYNAMIQUES DE RÉHABILITATION ET RECOMPOSITIONS Aigne a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC