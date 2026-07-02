Reconstitution historique 39-45 Aigné
samedi 8 août 2026 · Aigné
Informations pratiques
Aigné
Reconstitution historique 39-45
Route de Sillé-le-Guillaume Aigné Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Pour le 82e anniversaire de la libération de la Sarthe, une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp militaire 39-45 au musée de Conlie. Au programme visites guidées du musée, présentations d’uniformes et d’armements, et petites scénettes réalisées par nos passionnées.
Les 8 et 9 août prochains, Conlie commémorera le 82e anniversaire de la libération de la Sarthe. Pour l’occasion, le Musée Roger BELLON organise un week-end de reconstitution historique 39-45. Une quarantaine de reconstitueurs installeront un camp et plongeront le visiteur en août 1944. Au programme visite guidée du musée et présentations d’uniformes et d’armements, sans oublier de petites scénettes réalisées par nos passionnées. C’est également l’occasion d’approcher des véhicules de près, tels que la célèbre jeep Willys.
Le dimanche 9 sera également marqué par une bourse militaria (une brocante d’objets militaires) avec une vingtaine d’exposants. .
Route de Sillé-le-Guillaume Aigné 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 90 35 musee.bellon@conlie.fr
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English :
To mark the 82nd anniversary of the liberation of the Sarthe, about 40 reenactors will set up a World War II military camp at the Conlie Museum. The program includes guided tours of the museum, displays of uniforms and weapons, and short reenactments performed by our enthusiasts.
L’événement Reconstitution historique 39-45 Aigné a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
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