Informations pratiques

Aigne

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAYSAGES EN PAROLE

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Célébrez les Journées du Patrimoine à Aigne avec Paysages en parole , une balade contée poétique par Hélène Bardot (dès 8 ans). Un événement chaleureux complété par une restauration locale et des vins de Saint-Chinian et du Minervois.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sous la thématique Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , l’association La Còla vous invite à une expérience unique au cœur du village d’Aigne.

Laissez-vous transporter par Paysages en parole , une balade contée poétique menée par la conteuse Hélène Bardot. Au fil de la marche, contes et poésie se mêlent pour vous faire redécouvrir le patrimoine sous un jour nouveau. Un moment suspendu et chaleureux, idéal à partager en famille ou entre amis (dès 8 ans).

Pour prolonger la convivialité, régalez vos papilles avec une offre de restauration mettant à l’honneur les délices du terroir local, accompagnés des prestigieux vins des appellations Saint-Chinian et Minervois.

Un rendez-vous dominical gourmand et culturel à ne pas manquer ! .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 6 86 31 38 72

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAYSAGES EN PAROLE

Celebrate Heritage Days in Aigne with “Paysages en parole,” a poetic storytelling walk led by Hélène Bardot (for ages 8 and up). A warm and welcoming event, complemented by local cuisine and wines from Saint-Chinian and the Minervois region.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PAYSAGES EN PAROLE Aigne a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC