Informations pratiques

ARCHIVES OF FEELINGS, MARIE NDIAYE / GISÈLE VIENNE Théâtre National de Bretagne Rennes 16 – 19 février 2027 Ille-et-Vilaine

La metteuse en scène et chorégraphe Gisèle Vienne s’associe à l’écrivaine Marie NDiaye pour projeter 8 personnages dans les méandres d’une conversation nocturne, à la fin d’une fête de mariage.

La metteuse en scène et chorégraphe Gisèle Vienne s’associe à l’écrivaine Marie NDiaye pour projeter 8 personnages dans les méandres d’une conversation nocturne, à la fin d’une fête de mariage.

C’est un moment suspendu que saisit la pièce, quand l’effervescence de la fête laisse place à l’intimité d’un moment prolongé où ne restent que les amis les plus chers, jusqu’au petit matin. Quelle est la nature des fils qui les relient et que vont-ils se dire dans ces instants particuliers de grande fatigue et de légère hallucination, où les propos peuvent être à la fois loufoques et profonds ?

Portée par un travail chorégraphique et théâtral, la pièce se construit comme une galerie de portraits et d’histoires où s’articulent inquiétudes contemporaines et luttes pour une vie digne et viable pour tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-16T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-19T21:45:00.000+01:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4245

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

