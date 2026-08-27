Informations pratiques

Les Hautes-Rivières

Ardennes Megatrail

Les Hautes-Rivières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-16

Vous retrouverez l’esprit de l’Ardennes Méga Trail, ses sentiers, ses bénévoles, ses villages, son ambiance et cette identité si particulière qui en fait bien plus qu’une simple course.Et pour cette édition 2027, baptisée Forgés par l’Effort , nous vous préparons une nouvelle aventure.Alors retenez déjà ces deux dates 16 & 17 AVRIL 2027L’Ardennes Méga Trail change de saison. Mais pas d’âme.À très bientôt dans les Ardennes,

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Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est

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English :

You’ll rediscover the spirit of the Ardennes Mega Trail—its trails, its volunteers, its villages, its atmosphere, and that very special identity that makes it so much more than just a race.And for the 2027 edition, dubbed “Forged by Effort,” we’re preparing a new adventure for you.So mark these two dates on your calendar now: APRIL 16 & 17, 2027. The Ardennes Mega Trail is changing seasons. But it’s still the same great event. See you very soon in the Ardennes,

L’événement Ardennes Megatrail Les Hautes-Rivières a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme