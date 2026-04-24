Argenton-sur-Creuse

Argenton sur Creuse, la ville s’anime.

Place de la République Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Argenton sur Creuse, la ville s’anime, journée festive organisée par l’UCIA.

Préparez-vous pour une journée festive et pleine de surprises en centre-ville. Avec les peintres dans la rue, Fanfare Sucaïchotam de 15h à 17h dans les rues du centre-ville. Photobooth pour repartir avec vos souvenirs. Mascottes de Mario pour le plaisir des petits… et des grands !

Venez flâner, profiter de l’ambiance et partager un moment convivial en famille ou entre amis. On vous attend nombreux dans les rues du centre ville. .

Place de la République Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ucia.argenton36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Argenton sur Creuse, the town comes alive, a festive day organized by the UCIA.

L’événement Argenton sur Creuse, la ville s’anime. Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Creuse