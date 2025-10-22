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Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux Argenton-sur-Creuse

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux Argenton-sur-Creuse

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux Argenton-sur-Creuse vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Rue Charles Brillaud

Ville : 36200 Argenton-sur-Creuse

Département : Indre

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Argenton-sur-Creuse

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux.
Les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux exposeront leurs travaux réalisés à partir des collections du Musée de la Chemiserie.
Papiers, tissus ou encore sons et vidéos sont les bases de leurs créations. 8  .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 

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English :

Exhibition by students from the École des Beaux-Arts de Châteauroux.

L’événement Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse

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