Argenton-sur-Creuse

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux.

Les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux exposeront leurs travaux réalisés à partir des collections du Musée de la Chemiserie.

Papiers, tissus ou encore sons et vidéos sont les bases de leurs créations. 8 .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69

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English :

Exhibition by students from the École des Beaux-Arts de Châteauroux.

L’événement Exposition par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Châteauroux Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse