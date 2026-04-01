Concert de musique & chants sacrés Argenton-sur-Creuse
Concert de musique & chants sacrés Argenton-sur-Creuse dimanche 26 avril 2026.
Argenton-sur-Creuse
Concert de musique & chants sacrés
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert de musique & chants sacrés à l’Église Saint-Sauveur d’Argenton sur Creuse.
Venez vivre un moment de musique & chants sacrés avec la participation de Victoria Maignien (Mezzo-Soprano) etJean Cé (pianiste). .
Eglise Saint-Sauveur Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 50 63 05 amisorgueargenton@gmail.com
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English :
Concert of sacred music and song at Église Saint-Sauveur in Argenton sur Creuse.
L’événement Concert de musique & chants sacrés Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée de la Creuse
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