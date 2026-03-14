Summer Pool Party Argenton-sur-Creuse
Summer Pool Party Argenton-sur-Creuse vendredi 3 juillet 2026.
Argenton-sur-Creuse
Summer Pool Party
Rue Lothaire Kubel Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR
4.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Centre Aquatique Alice Milliat d’Argenton-sur-Creuse vous donne rendez-vous pour LA soirée la plus grandiose de l’été.
Préparez-vous pour une soirée mousse géante dans une ambiance électro, 80’s, disco, latino & festive. DJ SET, canon à mousse.
Sortez vos plus belles tenues fluo, invitez vos amis pour célébrer l’été 2026 et profiter d’une soirée festive au bord du bassin 4.8 .
Rue Lothaire Kubel Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 05 06 centre.aquatique@cc-valleedelacreuse.fr
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English :
The Alice Milliat Aquatic Center in Argenton-sur-Creuse invites you to THE biggest party of the summer.
L’événement Summer Pool Party Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse
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