Argenton-sur-Creuse

Summer Pool Party

Rue Lothaire Kubel Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

4.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Centre Aquatique Alice Milliat d’Argenton-sur-Creuse vous donne rendez-vous pour LA soirée la plus grandiose de l’été.

Préparez-vous pour une soirée mousse géante dans une ambiance électro, 80’s, disco, latino & festive. DJ SET, canon à mousse.

Sortez vos plus belles tenues fluo, invitez vos amis pour célébrer l’été 2026 et profiter d’une soirée festive au bord du bassin 4.8 .

Rue Lothaire Kubel Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 05 06 centre.aquatique@cc-valleedelacreuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Alice Milliat Aquatic Center in Argenton-sur-Creuse invites you to THE biggest party of the summer.

L’événement Summer Pool Party Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Creuse