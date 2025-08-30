Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Entre contes et histoire, des moments magiques à partager avec une artiste passionnée sur des sites remarquables.

Laissez-vous conter ces êtres étranges qui veillent sur la nature, les enfants et les animaux. Des histoires de fées-fileuses, de dames-blanches, de dryades, d’ondines et de farfadets. Pour voir les fées, il faut y croire. 5 .

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

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English :

Between storytelling and history, magical moments to share with a passionate artist on remarkable sites.

L’événement Balades contées en Val de Creuse avec la conteuse Corinne Duchêne Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Vallée de la Creuse