Argenton-sur-Creuse

Les Intemporel-les 2026 Hors les murs

Rue de la Piscine Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Le festival Les Intemporel-les célèbre sa cinquième édition du 18 au 26 juillet 2026 à Argenton-sur-Creuse et ses alentours !

À l’occasion de cette cinquième édition, découvrez le programme des concerts hors les murs , proposés durant la durée du festival, dans des lieux emblématiques et pleins de charme situés dans la Vallée de la Creuse et le parc de la Brenne. En avant pour cet évènement convivial, généreux et ouvert, placé sous le signe de belles découvertes ! 6 .

Rue de la Piscine Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 26 36 41 allo@les-intemporel-les.com

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English :

The Les Intemporel-les festival celebrates its fifth edition from July 18 to 26, 2026 in Argenton-sur-Creuse and the surrounding area!

L’événement Les Intemporel-les 2026 Hors les murs Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Vallée de la Creuse