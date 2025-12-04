Festival Les Intemporel-les 2026 Argenton-sur-Creuse

Festival Les Intemporel-les 2026

Rue de la Piscine Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

L’édition 2026 des Intemporel-les,festival de musiques curieuses, se déroulera du 18 au 26 juillet à Argenton/Creuse et ses alentours..

5 ans ! Le festival Les Intemporel-les célèbre déjà sa cinquième édition ! Pour souffler sa cinquième bougie, le festival, dédié à la rencontre des musiques de différents styles, propose une programmation riche et variée avec des artistes confirmés ou en devenir du paysage musical. En ce 15 décembre, les premiers noms sont dévoilés

Sam Sauvage, Madame Arthur ,Flavia Coelho, Ballaké Sissoko et Piers Faccini…

En route pour une nouvelle édition chaleureuse, généreuse et ouverte, riche en découvertes ! .

Rue de la Piscine Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 26 36 41 allo@les-intemporel-les.com

English :

The 2026 edition of Les Intemporel-les, a festival of curious music, will take place from July 18 to 29 in Argenton/Creuse and the surrounding area.

