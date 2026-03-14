La Fête du Merle Blanc

Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

La fête du Merle Blanc, feu d’artifice, défilé de chars illuminés et fête foraine durant les trois jours

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Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire lesamisdumerleblanc@gmail.com

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English :

The Merle Blanc festival, with fireworks, a parade of illuminated floats and a three-day funfair

L’événement La Fête du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Creuse