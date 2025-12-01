Théâtre: La poudre aux yeux Argenton-sur-Creuse

Théâtre: La poudre aux yeux

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Théâtre La Poudre aux yeux par La Comédie Bélâbraise à la salle de spectacle L’Avant-Scène.

Les Malingeard et les Ratinois veulent marier leurs enfants et c’est aussitôt la course à la dot. Les mères commencent une compétition à la fortune et, devant les maris consentants mais un peu ébahis, s’envoient à la tête toilettes éblouissantes, loges à l’opéra, domestiques… Jusqu’à ce que la vérité écrase le paraître.

Créée en 1861, cette comédie décrit avec férocité les mœurs de la bourgeoisie du Second Empire. Certes, nous ne sommes plus au Second Empire.

Pourrions-nous croire en cette satire sociale de nos jours ? .

