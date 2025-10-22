Argenton-sur-Creuse

22ème Marché national des potiers

Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le 22ème Marché national des potiers est organisé par l’association des Amis du Merle Blanc . Il aura lieu le dimanche 28 juin 2026 sur la Promenade du Rabois dans le cadre pittoresque des bords de Creuse, à Argenton-sur-Creuse.

Ce 22 ème marché réunira plus d’une quarantaine de professionnels de la céramique venus de toute la France et du Berry, qui présenteront aux visiteurs leurs collections de pièces uniques, des grès, des porcelaines, des faïences, des rakus (poteries à l’aspect fragmenté, dû à une technique de cuisson rapide à basse température née au XVIème siècle au Japon).

Les couleurs et les formes variées de ces pièces constituent un ensemble d’œuvres artistiques issu d’un savoir-faire maitrisé que les potiers aimeront partager avec chaque visiteur. .

Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30

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English :

The 21st Marché national des potiers is organized by the Amis du Merle Blanc association. It will take place on Sunday June 29, 2025 on the Promenade du Rabois in the picturesque setting of the banks of the Creuse, in Argenton-sur-Creuse.

L’événement 22ème Marché national des potiers Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée de la Creuse