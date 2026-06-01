Spectacle De l’art ou du cochon ? Argenton-sur-Creuse samedi 13 juin 2026.

Argenton-sur-Creuse

Spectacle De l’art ou du cochon ?

Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle Du l’art ou du cochon par l’Atelier théâtre du Merle Blanc.

L’Atelier Théâtre du Merle Blanc vous présente un spectacle décalé autour de l’Art.

Samedi 13 juin à 11 h00 à La Boutik 2B rue Paul Bert.

Samedi 13 juin à 18h00 au centre d’art contemporain Le Rabois.

Dimanche 14 juin à 17h00 à l’Hôtel du Pont Noir à Badecon Le Pin. .

Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 29 05 91

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English :

Du l’art ou du cochon show by the Merle Blanc theater workshop.

L’événement Spectacle De l’art ou du cochon ? Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse