Spectacle De l’art ou du cochon ? Argenton-sur-Creuse
Spectacle De l’art ou du cochon ? Argenton-sur-Creuse samedi 13 juin 2026.
Argenton-sur-Creuse
Spectacle De l’art ou du cochon ?
Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle Du l’art ou du cochon par l’Atelier théâtre du Merle Blanc.
L’Atelier Théâtre du Merle Blanc vous présente un spectacle décalé autour de l’Art.
Samedi 13 juin à 11 h00 à La Boutik 2B rue Paul Bert.
Samedi 13 juin à 18h00 au centre d’art contemporain Le Rabois.
Dimanche 14 juin à 17h00 à l’Hôtel du Pont Noir à Badecon Le Pin. .
Rue du Rabois Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 50 29 05 91
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English :
Du l’art ou du cochon show by the Merle Blanc theater workshop.
L’événement Spectacle De l’art ou du cochon ? Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse
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