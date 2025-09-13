Rando VTT semi nocturne Argenton-sur-Creuse

Rando VTT semi nocturne Argenton-sur-Creuse samedi 13 septembre 2025.

Rando VTT semi nocturne

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2025-09-13 19:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Randonnée VTT semi nocturne « L’Argento’night » au départ d’Argenton sur Creuse.

Le Club VTT argentonnais organise une randonnée VTT semi nocturne avec animations 35-15 km. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 69 00 64 32 vttargentonnais@gmail.com

English :

Semi-night mountain bike ride « L’Argento’night » from Argenton sur Creuse.

German :

Halbnächtliche Mountainbike-Tour « L’Argento’night » mit Start in Argenton sur Creuse.

Italiano :

Escursione semi-notturna in mountain bike « L’Argento’night » con partenza da Argenton sur Creuse.

Espanol :

Recorrido semi nocturno en bicicleta de montaña « L’Argento’night » con salida de Argenton sur Creuse.

