Rando VTT semi nocturne Argenton-sur-Creuse
Rando VTT semi nocturne Argenton-sur-Creuse samedi 13 septembre 2025.
Rando VTT semi nocturne
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 19:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Randonnée VTT semi nocturne « L’Argento’night » au départ d’Argenton sur Creuse.
Le Club VTT argentonnais organise une randonnée VTT semi nocturne avec animations 35-15 km. .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 7 69 00 64 32 vttargentonnais@gmail.com
English :
Semi-night mountain bike ride « L’Argento’night » from Argenton sur Creuse.
German :
Halbnächtliche Mountainbike-Tour « L’Argento’night » mit Start in Argenton sur Creuse.
Italiano :
Escursione semi-notturna in mountain bike « L’Argento’night » con partenza da Argenton sur Creuse.
Espanol :
Recorrido semi nocturno en bicicleta de montaña « L’Argento’night » con salida de Argenton sur Creuse.
L’événement Rando VTT semi nocturne Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Vallée de la Creuse