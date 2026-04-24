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Soirée Féria des Sapeurs Pompiers Argenton-sur-Creuse

Soirée Féria des Sapeurs Pompiers Argenton-sur-Creuse

Soirée Féria des Sapeurs Pompiers Argenton-sur-Creuse samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue de la Grenouille

Ville : 36200 Argenton-sur-Creuse

Département : Indre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Argenton-sur-Creuse

Soirée Féria des Sapeurs Pompiers

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 04:00:00

Date(s) :
2026-06-13

La Soirée féria des sapeurs-pompiers d’Argenton-sur-Creuse est de retour et arrive à grands pas…
Rendez-vous dès 19h pour un défilé avec les Bandas au centre ville, puis à partir de 20h un DJ pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, une banda pour une ambiance 100 % festive, de quoi se restaurer et se rafraîchir sur place.
Sortez vos tenues rouge et blanc, rassemblez vos amis, et préparez-vous à une soirée inoubliable. Partagez, invitez, et surtout… soyez au rendez-vous ! Les pompiers vous attendent nombreux.   .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

The Soirée féria des sapeurs-pompiers d?Argenton-sur-Creuse is back and just around the corner…

L’événement Soirée Féria des Sapeurs Pompiers Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Creuse

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