Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse
Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse vendredi 19 juin 2026.
Argenton-sur-Creuse
Les Estivales de l’Orgue
6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17
En 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse fêtent leur 10 ans.
Programme des concerts Les Estivales de l’Orgue
– Concert Orgue-Voix par l ‘Ensemble Jacques Moderne.
Concert Orgue par Véra Nikitine ‘ Promenade romantique
– Concert et peinture Sylvain Moreau, Orgue et Pierre Marchand, peinture. 12 .
6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64 amisorgueargenton@gmail.com
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English :
In 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse celebrates its 10th anniversary.
L’événement Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse
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