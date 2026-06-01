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Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse

Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse

Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 6 Place Carnot

Ville : 36200 Argenton-sur-Creuse

Département : Indre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Argenton-sur-Creuse

Les Estivales de l’Orgue

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-06-19 2026-07-17

En 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse fêtent leur 10 ans.
Programme des concerts Les Estivales de l’Orgue
– Concert Orgue-Voix par l ‘Ensemble Jacques Moderne.
Concert Orgue par Véra Nikitine ‘ Promenade romantique
– Concert et peinture Sylvain Moreau, Orgue et Pierre Marchand, peinture. 12  .

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 05 22 64  amisorgueargenton@gmail.com

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English :

In 2026, Les Amis de l’Orgue d’Argenton-sur-Creuse celebrates its 10th anniversary.

L’événement Les Estivales de l’Orgue Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse

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