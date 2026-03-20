Argenton-sur-Creuse

Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Durant tout l’été, vos enfants vont s’amuser au Musée de la Chemiserie en participant à des ateliers uniques et originaux !

Tous les mardis après-midi, en juillet et août, viens découvrir l’univers textile dans tous ses états en t’amusant, un thème différent chaque semaine

– Sensu, éventail japonais

– Bracelet brésilien, un bijou pour l’été

– Moment détente avec l’origami japonais

– Un attrape rêve pour ta chambre

– Fil après fil, initiation à l’art du tissage

– Je fabrique mon savon

– Kanzashi, fleur japonaise en tissu

– Défilé de mode Collection chemises.

Atelier réservé aux enfants de 8 à 12 ans. 3 .

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr

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English :

All summer long, your children will have fun at the Musée de la Chemiserie taking part in unique and original workshops!

L’événement Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Creuse