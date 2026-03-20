Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse
Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse mardi 7 juillet 2026.
Argenton-sur-Creuse
Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine
Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Durant tout l’été, vos enfants vont s’amuser au Musée de la Chemiserie en participant à des ateliers uniques et originaux !
Tous les mardis après-midi, en juillet et août, viens découvrir l’univers textile dans tous ses états en t’amusant, un thème différent chaque semaine
– Sensu, éventail japonais
– Bracelet brésilien, un bijou pour l’été
– Moment détente avec l’origami japonais
– Un attrape rêve pour ta chambre
– Fil après fil, initiation à l’art du tissage
– Je fabrique mon savon
– Kanzashi, fleur japonaise en tissu
– Défilé de mode Collection chemises.
Atelier réservé aux enfants de 8 à 12 ans. 3 .
Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All summer long, your children will have fun at the Musée de la Chemiserie taking part in unique and original workshops!
L’événement Ateliers d’été au musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Argenton-sur-Creuse (Indre)
- Conférence Les Gallo-romains berrichons dans les armées romaines Argenton-sur-Creuse 15 mai 2026
- Exposition George Sand, 150 ans de modernité, 1876 2026 Argenton-sur-Creuse 18 mai 2026
- Exposition Michel Gourdon Argenton-sur-Creuse 21 mai 2026
- La Nuit Européenne des musées Argenton-sur-Creuse 23 mai 2026
- Restitution du projet « Une école, un chantier, des métiers » et le chantier des collections par les CM1-CM2 de l’école Paul Bert, 36, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse 23 mai 2026