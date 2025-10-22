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Exposition Michel Gourdon Argenton-sur-Creuse

Exposition Michel Gourdon Argenton-sur-Creuse

Exposition Michel Gourdon Argenton-sur-Creuse jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Rue Charles Brillaud

Ville : 36200 Argenton-sur-Creuse

Département : Indre

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Argenton-sur-Creuse

Exposition Michel Gourdon

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Exposition Michel Gourdon, illustrateur de romans policiers au musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.
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Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 

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English :

Exhibition by Michel Gourdon, illustrator of detective novels, at the Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine.

L’événement Exposition Michel Gourdon Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse

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