Concert de chants traditionnels a cappella et en polyphonie par le groupe vocal Les Moutons de la Bergère, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Concert de chants traditionnels a cappella et en polyphonie par le groupe vocal Les Moutons de la Bergère Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

En cette année du 150e anniversaire de la mort de George Sand et pour faire écho à l’exposition George Sand et la mode au Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, l’ensemble vocal Les Moutons de la Bergère proposera un répertoire en lien avec la patrie berrichonne de l’écrivaine.

Cet ensemble vocal, composé aujourd’hui d’une trentaine de choristes, a été créé en 2018 à l’atelier chant des Bains-Douches de Lignières (Cher) et animé par Sylvie Berger, dite « La Bergère ». Au départ de la cheffe de chœur, les participants décident de continuer le chant traditionnel et créent ce groupe, animé par la nouvelle cheffe de chœur Maryse Devige. Celui-ci se produit en public plusieurs fois par an, entre 8 et 10 concerts https://www.facebook.com/Lesmoutonsdelabergere/

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr [{« link »: « https://www.facebook.com/Lesmoutonsdelabergere/ »}] Né de la volonté d’un ancien industriel, Jean-René Gravereaux, ce musée de culture scientifique et technique, labellisé Musée de France, sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle créée au XIXe siècle : la confection de chemises.

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par l’industriel Charles Brillaud, il est dédié à la mode masculine avec une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Chaque année, la muséographie est modifiée afin d’offrir aux visiteurs un nouveau regard sur les collections textiles.

Dans l’Atelier, toutes les étapes de fabrication d’une chemise sont présentées avec machines et outils : table de coupe, scies, machines à coudre, presses, fers à repasser, lessiveuses… et un banc de dix machines. Un film retrace la vie des dernières ouvrières. Dans le patio, le jardin “textile” offre une vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

En cette année du **150e anniversaire de la mort de George Sand** et pour faire écho à l’exposition _George Sand et la mode_ au Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, l’ensemble vocal de …

©Les Moutons de la Bergère