Conférence La couture domestiques au XIXe siècle

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Conférence Dans l’ombre des foyers la couture domestiques au XIXe siècle entre apprentissage et pratiques par Amélie Lerasle, historienne chercheure.

À la fin du XIX? siècle, la couture domestique occupe une place centrale dans la vie quotidienne des femmes. Loin d’être un simple loisir, elle fait pleinement partie de leur éducation. Apprendre à coudre, c’est alors apprendre à tenir son rôle au sein de la famille et, plus largement, à devenir une femme. À partir de cartes postales, de journaux et de

manuels de couture, cette conférence propose de plonger dans l’apprentissage de ces savoir-faire quelle technique utilise-t-on et quelles pièces apprend-on à coudre ? Qui enseigne et conseille ? Quelles valeurs sont diffusées à travers cette pratique ? La couture domestique

révèle un univers complexe où se mêlent vie familiale, enjeux économiques et innovations techniques. 5 .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69

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English :

This symposium, organized by the Musée de la Chemiserie and its partners, explores artists’ views of costume from the 18th to the 21st century. Speakers will examine the work of illustrious figures such as Talleyrand and Jean-Claude Pascal.

L’événement Conférence La couture domestiques au XIXe siècle Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse