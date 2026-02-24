La Nuit Européenne des musées

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit Européenne des Musées au Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine.

18h30 Restitution du projet Une école,un chantier, des métiers en lien avec le chantier des collections par les élèves de CM1/CM2 de l’école Paul Bert d’Argenton. Le chantier des collections, commencé en 2024, a pour objectif la réalisation de nouvelles réserves. Les élèves de l’école Paul Bert ont découvert, au cours de 7 séances en immersion au musée, les métiers en lien avec la conservation préventive des collections.

20h Concert et chants traditionnels a cappella et en polyphonie par le groupe vocal Les Moutons de la Bergère. A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand, l’ensemble vocal proposera un répertoire en lien avec la patrie berrichonne de George Sand.

21h visites guidées de l’atelier et de l’exposition George Sand et la mode. .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 34 69 contact@museedelachemiserie.fr

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English :

European Museum Night at the Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine.

Illuminated tours, playful itineraries, projections, exceptional events: discover the European Night of Museums!

L’événement La Nuit Européenne des musées Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse