Visites guidées de l’exposition George Sand et la mode et de l’Atelier de confection de chemises, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Visites guidées de l’exposition George Sand et la mode et de l’Atelier de confection de chemises Samedi 23 mai, 21h30 Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand, le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine présente une exposition autour de la mode et du vêtement de 1830 à 1880.

La mode bourgeoise, celle que peut porter George Sand à Paris, est opposée à une mode populaire, celle des personnages de ses romans. En effet, si la mode se « fait » à la capitale, elle n’en est pas moins présente autour de Nohant les jours de fête. Les costumes présentés témoignent de cette influence tout en gardant leur spécificité régionale.

Si George Sand suit peu la mode, elle en accepte cependant les codes lors des mondanités lorsque cela lui est nécessaire. Le vêtement l’intéresse d’un point de vue sociologique, ethnologique ou historique. Les poupées qu’elle a habillées à la mode de 1850, visibles dans l’exposition, témoignent de cet intérêt. On retrouve cette même approche dans les dessins de Maurice Sand consacrés à l’histoire du costume, depuis l’Antiquité jusqu’au 19e siècle.

Découvrez cette facette de l’écrivaine au travers de visites flash de l’exposition.

Des visites de l’Atelier de confection de l’ancienne manufacture de chemises seront proposées tout au long de cette Nuit européenne des musées.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Né de la volonté d’un ancien industriel, Jean-René Gravereaux, ce musée de culture scientifique et technique, labellisé Musée de France, sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle créée au XIXe siècle : la confection de chemises.

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par l’industriel Charles Brillaud, il est dédié à la mode masculine avec une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Chaque année, la muséographie est modifiée afin d’offrir aux visiteurs un nouveau regard sur les collections textiles.

Dans l’Atelier, toutes les étapes de fabrication d’une chemise sont présentées avec machines et outils : table de coupe, scies, machines à coudre, presses, fers à repasser, lessiveuses… et un banc de dix machines. Un film retrace la vie des dernières ouvrières. Dans le patio, le jardin “textile” offre une vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand, le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine présente une exposition autour de la mode et du vêtement de 1830 à 1880.

©Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine