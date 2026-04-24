Restitution du projet « Une école, un chantier, des métiers » et le chantier des collections par les CM1-CM2 de l’école Paul Bert, 36, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Restitution du projet « Une école, un chantier, des métiers » et le chantier des collections par les CM1-CM2 de l’école Paul Bert, 36 Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Le chantier des collections du Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine a commencé en 2024, avec comme objectif la réalisation de nouvelles réserves. Dans le cadre de ce dispositif, inscrit dans le Projet Scientifique et Culturel global du musée, les élèves de CM1-CM2 de l’école Paul Bert d’Argenton-sur-Creuse ont découvert, au cours de sept séances en immersion au musée, les métiers en lien avec la conservation préventive des collections. Les champs de connaissances explorés grâce à cette approche transversale leur ont permis de devenir des « passeurs de culture » en s’appropriant le patrimoine industriel et économique local.

Ils restitueront au public un journal du chantier des collections qu’ils ont co-construit et dans lequel ils mettent en lumière le chemin des objets depuis leur entrée au musée jsuqu’à leur mise en vitrine.

Un lecture de haiku, forme poétique d’origine japonaise, clôturera cette restitution.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Né de la volonté d’un ancien industriel, Jean-René Gravereaux, ce musée de culture scientifique et technique, labellisé Musée de France, sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle créée au XIXe siècle : la confection de chemises.

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par l’industriel Charles Brillaud, il est dédié à la mode masculine avec une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Chaque année, la muséographie est modifiée afin d’offrir aux visiteurs un nouveau regard sur les collections textiles.

Dans l’Atelier, toutes les étapes de fabrication d’une chemise sont présentées avec machines et outils : table de coupe, scies, machines à coudre, presses, fers à repasser, lessiveuses… et un banc de dix machines. Un film retrace la vie des dernières ouvrières. Dans le patio, le jardin “textile” offre une vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

Le chantier des collections du Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine a commencé en 2024, avec comme objectif la réalisation de nouvelles réserves. Dans le cadre de ce dispositif, inscrit …

©Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine