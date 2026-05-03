Argenton-sur-Creuse

3ème Journée BD et polar

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les amateurs de BD ont rendez-vous à Argenton sur Creuse pour la 3ème Journée BD et polar .

Organisé en partenariat avec la Maison de la Presse, cet événement promet de rassembler passionnés, collectionneurs et curieux autour de la bande dessinée.

Au programme Séances de dédicaces d’auteurs, permettant au public de rencontrer des créateurs et d’échanger avec eux autour de leurs œuvres.

Vente de bandes dessinées de collection et d’occasion, offrant aux visiteurs l’occasion de dénicher des albums rares, anciens ou incontournables.

Accessible à tous, cette manifestation s’adresse aussi bien aux collectionneurs avertis qu’aux familles et aux amateurs de BD souhaitant découvrir ou redécouvrir l’univers riche et varié de la bande dessinée. .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 61 52 20 79

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English :

Comic book fans are invited to Argenton sur Creuse for the 3rd Comic Book and Thriller Day .

L’événement 3ème Journée BD et polar Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Creuse