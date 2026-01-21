Conférence Les Dames du Berry Argenton-sur-Creuse
Conférence Les Dames du Berry
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre
Le Cercle d’Histoire d’Argenton sur Creuse organise une conférence Les Dames du Berry, portrait de cinq remarquables femmes par Francesca Lacour.
Un moment de découverte à ne pas manquer pour tous les curieux d’histoire et du patrimoine berrichon .
Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 07 74 40
