Conférence Les Dames du Berry Argenton-sur-Creuse

Conférence Les Dames du Berry

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Cercle d’Histoire d’Argenton sur Creuse organise une conférence Les Dames du Berry, portrait de cinq remarquables femmes par Francesca Lacour.

Un moment de découverte à ne pas manquer pour tous les curieux d’histoire et du patrimoine berrichon .

Rue Charles Brillaud Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 07 74 40

English :

