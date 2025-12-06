Atelier de danse traditionnelle Argenton-sur-Creuse
Atelier de danse traditionnelle Argenton-sur-Creuse samedi 6 décembre 2025.
Atelier de danse traditionnelle
Rue Auclerc Descottes Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2025-12-06 2026-02-07 2026-05-09
Atelier de danse traditionnelle à Argenton sur Creuse.
Animé par Solange Panis et Baptiste Bertoux accordéon diatonique et organisé par l’École de musique et de danse Rose Féart. .
Rue Auclerc Descottes Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 11 57
English :
Fête de la Musique in Argenton-sur-Creuse (2025 program to be announced)
German :
Fête de la Musique in Argenton-sur-Creuse. (Programm 2025 wird noch bekannt gegeben)
Italiano :
Festa della Musica ad Argenton-sur-Creuse (programma 2025 da annunciare)
Espanol :
Fiesta de la Música en Argenton-sur-Creuse (programa de 2025 por anunciar)
L’événement Atelier de danse traditionnelle Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Vallée de la Creuse