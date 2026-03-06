Concert de Printemps Argenton-sur-Creuse
Concert de Printemps Argenton-sur-Creuse samedi 9 mai 2026.
Concert de Printemps
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00
Concert de Printemps avec la participation de Graine d’Orchestre.
La Société musicale vous invite à son Concert de Printemps, avec la participation de Graine d’Orchestre, pour une soirée musicale conviviale et festive. .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 11 57
English :
Spring concert with the participation of Graine d?Orchestre.
